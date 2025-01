Die Deutsche Presse-Agentur bemühte sich um eine Stellungnahme der Regierung in Damaskus. Augenzeugen berichteten nach dpa-Informationen, die Hinrichtung sei von zivil gekleideten Männern ausgeführt worden. Hinweise darauf, dass der Exekution ein juristisches Verfahren vorausgegangen wäre, gab es in dem Bericht keine. Dem Mann wurde demnach vorgeworfen, junge Männer zur Zeit des Assad-Regimes unter Angabe falscher Vorwürfe denunziert zu haben. Das habe zu Festnahmen, Folter und sogar dem Tod von Betroffenen geführt.

Bilder sollen getöteten 50-Jährigen zeigen

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte bei ihrem Besuch in Syrien Anfang Januar eindringlich davor gewarnt, in ein neues Unrechtssystem abzugleiten. Einen Neuanfang könne es nur geben, wenn die Vergangenheit aufgearbeitet und Gerechtigkeit hergestellt werde sowie Racheakte an Bevölkerungsgruppen ausblieben, sagte Baerbock. Das Respektieren von Menschenrechten in Syrien sei die Voraussetzung für finanzielle Unterstützung aus Europa und die Aufhebung von Sanktionen.