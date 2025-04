Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Trumps Handelszölle könnten die europäische Wirtschaft in Bedrängnis bringen – und das deutsche Saarland ganz besonders. Der dortige Wirtschaftsminister Jürgen Barke sieht darin aber auch eine einmalige Chance.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Die radikalen Handelszölle, die Donald Trump in Aussicht stellt, könnten tiefgreifende Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft haben – insbesondere auf Deutschland. Ein Beispiel für die dramatischen Folgen der Strafzölle lässt sich im kleinen Saarland beobachten, das mit seiner starken Industrie- und Exportorientierung besonders betroffen wäre.

Jürgen Barke, der Wirtschaftsminister des Saarlandes, erklärt im Gespräch mit t-online, warum Europa entschlossen reagieren muss, welche Gefahren er für die Weltwirtschaft sieht und warum Trump strategisch Chaos stiftet, um seine Verhandlungsposition zu stärken.

t-online: Herr Minister, das Saarland hat im Bundesrat eine zentrale Rolle bei der aktuellen Debatte über Trumps Handelszölle eingenommen und die EU zum dringenden Handeln aufgefordert. Mit welchem Gefühl blicken Sie auf die drastischen Entscheidungen, die heute in Washington erwartet werden?

Jürgen Barke: Das Saarland ist im Vergleich zu anderen Bundesländern besonders stark von der Industrie geprägt. Wir haben die höchste Industriequote und eine hohe Exportorientierung, insbesondere in die USA. Unsere Branchen wie der Stahl-, Maschinen- und Anlagenbau würden von Strafzöllen stark betroffen sein.

Das klingt dramatisch.

Auf der anderen Seite muss man aber sehen: Unsere Produkte werden in den USA gekauft, weil sie dort nicht in der gleichen Qualität oder Menge verfügbar sind. Wenn sie durch Zölle verteuert werden, bedeutet das entweder höhere Preise für die Verbraucher oder teurere Produktionskosten für amerikanische Unternehmen. Das schadet letztlich allen Beteiligten.

Donald Trump hat oft argumentiert, dass Amerikaner einfach mehr einheimische Produkte kaufen sollten. Was halten Sie von dieser Position?

Die Vorstellung, dass man einfach auf amerikanische Produkte umsteigen kann, greift zu kurz. Es gibt in den USA viele Menschen, die moderne und effiziente Produkte wollen, die dort nicht in ausreichender Menge produziert werden. Zudem sind die Bau- und Lohnkosten in den USA hoch, was es nicht gerade einfacher macht, schnell neue Produktionsstätten aufzubauen. Unternehmen können nicht von heute auf morgen entscheiden, dort zu produzieren, wenn der Markt langfristig unsicher ist.

Sie befürchten also auch negative wirtschaftliche Folgen für die USA selbst?

Ganz klar. Diese Maßnahmen werden die Inflation weiter antreiben und könnten die USA in eine Rezession stürzen. Trump hat sich immer damit gebrüstet, dass er wirtschaftlich erfolgreich war, aber wenn er nicht dafür sorgt, dass die Kosten sinken und die Inflation zurückgeht, wird er ein Problem bekommen. Die Wähler erinnern sich daran, ob es ihnen früher besser ging als jetzt.

Könnte Europa dann nicht einfach abwarten und sich darauf verlassen, dass Trump einknicken muss und die Maßnahmen nicht lange Bestand haben?

Nein, so einfach ist das nicht. Wir müssen uns jetzt auch vor sogenannten Handelsumlenkungen schützen. Wenn China seinen Stahl nicht mehr in die USA verkaufen kann, könnte er verstärkt auf den europäischen Markt umgeleitet werden. Die Chinesen produzieren zu Preisen, mit denen wir nicht konkurrieren können. Wir brauchen deshalb Schutzmechanismen an den europäischen Grenzen. Gleichzeitig müssen wir unsere eigene Wirtschaft stärken, indem wir die Binnennachfrage ankurbeln und bessere Rahmenbedingungen für die Produktion in Deutschland schaffen, etwa bei den Energiekosten.

Ist Europa stark genug, um dem Druck aus den USA standzuhalten?

Absolut, Europa ist die größte Volkswirtschaft der Welt. Wir sollten selbstbewusst auftreten und bereit sein, mit Gegenzöllen zu reagieren. Die EU-Kommission hat bereits angedeutet, dass sie gezielt Produkte aus republikanisch geprägten Bundesstaaten ins Visier nehmen könnte. Das wird Auswirkungen haben.

Ist das nicht eher symbolisch? Harley-Davidsons und Whiskey kann man zwar Zöllen belegen. Aber viele dieser Produkte sind für Liebhaber und machen eher einen kleinen Teil der Importe aus.