Elon Musk, einst Trumps mächtigster Zerstörer des "Deep State", stolpert über seine eigene Unberechenbarkeit. Jetzt soll er aus der ersten Reihe verschwinden. Die Gründe dürften bei ihm selbst, dem Präsidenten und den Aktionären liegen.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

So schnell kann es gehen. Vor wenigen Wochen noch galt Elon Musk als die prägende und zerstörerische Kraft in Donald Trumps zweiter Amtszeit. Ein Tech-Milliardär, der die Macht übertragen bekam, ganze Behörden und Ministerien einfach ohne Rücksicht zu zerschlagen, den vermeintlich liberalen und durchweg korrupten "Deep State" in Washington trockenzulegen und aufzurütteln.

Dem US-Präsidenten sollte er helfen, seine radikale Vision von Regierungseffizienz umzusetzen. Er sollte ursprünglich bis mindestens 2026 das neu geschaffene Ministerium für Regierungseffizienz (DOGE) leiten. Ein bedeutungsvolles Datum, denn Trump will seine Amtszeit mit dem 250. Jubiläum der Vereinigten Staaten und seinem propagierten "goldenen Zeitalter" in Einklang bringen. Doch dieser extrem ambitionierte und kühne Plan ist nun offenbar gescheitert.

Trumps engster Kreis hat laut Recherchen des US-Magazins "Politico" bestätigt, dass Musk sich schon in den kommenden Wochen aus seiner fragwürdigen Rolle zurückziehen wird. Der Multimilliardär hatte zwar zuletzt in einem Interview beim Fernsehsender "Fox News" gesagt, nicht 2026, sondern schon nach 130 Tagen wäre für ihn wohl Schluss mit seinem Ausflug in die US-Regierung. Durch die internen Äußerungen aber bekommt der bevorstehende Schritt eine neue Brisanz.

Denn die Entscheidung kommt nicht aus dem Nichts. Seit Wochen wachsen die Bedenken, dass Musk – der inzwischen fast als unverzichtbarer Verbündeter von Donald Trump galt – zu unberechenbar und politisch toxisch geworden ist. Sein Rückzug folgt auf eine ganze Reihe von Fehlern, zu denen insbesondere seine chaotische und aggressive Art zu kommunizieren zählt.

Nachdem Musk und Trump am Dienstag in Wisconsin eine erste vernichtende Niederlage einstecken mussten, scheint es nun wirklich an der Zeit zu sein, Konsequenzen zu ziehen. In dem nördlichen US-Bundesstaat hatte Elon Musk mit rund 20 Millionen Dollar die Wahl des konservativen Richters Brad Schimel unterstützt, um den dortigen Obersten Gerichtshof zugunsten der Republikanern auszurichten. Der Plan schlug fehl, weil die von den Demokraten unterstützte Kandidatin Susan Crawford gewann. Hinzu kommt der seit Monaten andauernde massive Kursverfall von Musks Tesla-Aktie.

Eine fortwährende politische Belastung

Musks Zeit in Washington war von Beginn an nicht konventionell, sondern extrem disruptiv. Für eine ganze Weile konnten er und Trump seine Rolle als gnadenloser Zerstörer des verhassten Staates zelebrieren. Drastische Kürzungen bei Regierungsbehörden, Tiraden gegen verdiente Karrierebeamte und Hohn für die Demokraten prägten seinen aggressiven Stil. Der führte aber schon bald auch zu internen Reibungen. Kabinettsmitglieder reagierten zunehmend frustriert auf Musks unkoordinierten Entscheidungen, die auch das Weiße Haus oft überraschten.

Einer, der früh vor Elon Musk warnte und ihm drohte, war ausgerechnet Trumps früherer Chefstratege, der rechtsextreme Steve Bannon. Musk stehe nicht wirklich hinter der wahren nationalistischen Maga-Idee. Der Tesla-Boss würde etwa lieber billige Arbeitskräfte aus dem Ausland bevorzugen, statt Amerikanern einen guten Job zu geben, sagte Bannon in Interviews und kündigte Musks Rauswurf schon vor Wochen an. Musk sei nicht weniger als ein "parasitärer illegaler Einwanderer", hetzte er.

Dabei flog auch Bannon einst in Trumps erster Amtszeit schnell zu hoch und konkurrierte mit Donald Trump um die Aufmerksamkeit in den Medien. Trump hat eine lange Geschichte des Grolls gegenüber engen Verbündeten, die übermäßige mediale Aufmerksamkeit erhalten – Steve Bannons Time-Cover von 2017 hat ihn bekanntermaßen wütend gemacht.

Schließlich musste Bannon gehen. Auch Musk fand sich kürzlich auf dem Time-Magazin-Cover wieder. Ob Trump auch das missfiel, ist nicht bekannt. Es liegt aber im Bereich des Vorstellbaren. Zumindest könnte das Trumps Ansicht verstärkt haben, dass der Milliardär zu sehr im Rampenlicht stand.

Das Tesla-Desaster