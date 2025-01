Das in schwarzes Leder gebundene Tagebuch, das 19 x 12 Zentimeter misst, soll nach Angaben der Zeitung auch sexuelle Aktivitäten der Britin in Kreisen der Nationalsozialisten enthüllen. Unklar ist, ob damit auch Hitler selbst gemeint war.

Sie hatte ihn erstmals 1933 gesehen, bei einer Veranstaltung in Nürnberg. Monatelang versuchte sie in seinem Lieblingsrestaurant in München, an ihn heranzukommen. Das gelang ihr auch am 9. Februar 1935. "Nach etwa 10 Minuten schickt er den Wirt, um mich zu bitten, an seinen Tisch zu kommen. Ich gehe zu ihm und setze mich neben ihn, während er sein Mittagessen isst und wir uns unterhalten. Der schönste Tag meines Lebens", wird aus dem mutmaßlichen Tagebuch zitiert.