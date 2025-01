Hunderttausende Syrer kehren in ihre Heimat zurück

Aktualisiert am 19.01.2025 - 15:15 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Kinder spielen inmitten von Trümmern im Viertel Al-Asali der syrischen Hauptstadt Damaskus: Nach und nach kehren viele Syrer in ihr Heimatland zurück. (Quelle: Leo Correa/dpa)

Der Fall des Assad-Regimes ist für viele Syrer offenbar ein Grund zur Rückkehr in ihr Heimatland. Die Vereinten Nationen veröffentlichen Zahlen zu den Rückkehrern.

Seit dem Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad Anfang Dezember sind nach Angaben der Vereinten Nationen rund 200.000 syrische Flüchtlinge in ihr Heimatland zurückgekehrt. Zwischen dem 8. Dezember 2024 und dem 16. Januar 2025 kehrten rund 195.200 Syrer nach Syrien zurück, wie das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) am Samstag vor einem Besuch seines Chefs Filippo Grandi in Syrien und der Region mitteilte.