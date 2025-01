Rutte: Putin hat kein Vetorecht bei Nato-Mitgliedschaften

In Davos sprach Rutte am Rande des Weltwirtschaftsforums. (Archivbild) (Quelle: Virginia Mayo/AP/dpa/dpa-bilder)

Die Ukraine will Mitglied der Nato werden. Noch sei es dafĂŒr zu frĂŒh, sagt GeneralsekretĂ€r Rutte. Doch er stellt schonmal klar, auf wen er in der Frage nicht hören will.

Nato-GeneralsekretĂ€r Mark Rutte will eine Mitgliedschaft der Ukraine im VerteidigungsbĂŒndnis nicht von Russlands Haltung abhĂ€ngig machen. "Wir mĂŒssen klarstellen, dass Wladimir Putin kein Vetorecht und keine Stimme dazu hat, wer in Zukunft der Nato beitreten wird", sagte Rutte am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos.