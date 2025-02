Rüddel hatte sich erst in dieser Woche aus dem Bundestag in den Ruhestand verabschiedet. Seine Heimat, den Wahlkreis Neuwied , vertrat er seit 15 Jahren in Berlin und zuvor im Mainzer Landtag (1998 bis 2009).

Gordon und Patrick Schnieder über plötzlichen Tod schockiert

Jahrzehnte in CDU aktiv

Rüddel wurde 1955 in Bonn geboren und trat 1972 in die CDU und die Junge Union ein. Innerhalb der Jungen Union hatte er in der Folge verschiedene Ämter inne, unter anderem als Kreisvorsitzender. Auch in der Union bekleidete Rüddel jahrzehntelang Ämter im Ehrenamt. 2009 wurde er dann Abgeordneter im Deutschen Bundestag.