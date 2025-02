«Großes Vorbild» Ungarn: Weidel und Orban demonstrieren Nähe

AfD in Budapest

Aktualisiert am 12.02.2025 - 16:37 Uhr

Aktualisiert am 12.02.2025 - 16:37 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Zwischen der AfD und Ungarns rechtspopulistischer Regierung zeichnet sich ein politischer Schulterschluss ab. AfD-Chefin Alice Weidel lobte Ungarn bei einem Besuch in Budapest in höchsten Tönen und bezeichnete das Land als Vorbild. "Ungarn ist das Bollwerk gegen illegale Migration", sagte sie bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Regierungschef Viktor Orban .

Der Auftritt wirkte wie ein Staatsbesuch . Im Hintergrund von Weidel und Orban: die deutsche und die ungarische Fahne. Darauf verwies auch Orban: "Die AfD ist nicht die Partei, deren Führung in jedem europäischen Land gewöhnlich von den Ministerpräsidenten empfangen wird, aber nun ist die Zeit gekommen, das zu ändern". Dies sei eine "Pikanterie", fügte Orban lächelnd hinzu - er hatte bislang Abstand zur AfD gehalten.

Weidel: Werden Ungarns Pfad folgen

Die AfD dagegen betont seit Jahren ihre Nähe zur rechtspopulistischen und EU-kritischen Politik des seit 2010 in Ungarn regierenden Orban. Ungarn sei für die AfD ein Symbol für Vernunft, Souveränität, Unabhängigkeit und Meinungsfreiheit, sagte Weidel nun im Beisein von Orban. Für den Fall einer AfD-Regierungsbeteiligung in Deutschland versprach sie: "Wir werden dem Pfad von Ungarn, unserem großen Vorbild, folgen."

In den Umfragen zur Bundestagswahl am 23. Februar steht die AfD derzeit mit 20 bis 22 Prozent auf Platz zwei hinter der Union. Eine Chance auf eine Regierungsbeteiligung hat sie aber nicht, weil keine andere Partei mit ihr koalieren will.