US-Außenminister: Müssen Russland an Verhandlungstisch holen

Aktualisiert am 02.03.2025 - 18:40 Uhr

Aktualisiert am 02.03.2025 - 18:40 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Ukraine will von den USA feste Sicherheitsgarantien, doch Trumps Regierung setzt auf eine andere Strategie - es kommt zum Eklat. Außenminister Rubio legt dar, was aus US-Sicht schiefgelaufen ist.

Nach dem Eklat im Weißen Haus betont US-Außenminister Marco Rubio, dass Russland mit Blick auf den Ukraine-Krieg in Gespräche einbezogen werden müsse. "Vielleicht sind ihre Forderungen oder das, was sie wollen, unangemessen. Wir wissen es nicht", sagte Rubio beim Sender ABC. "Aber wir müssen sie an den Verhandlungstisch bringen."