Das Solar-Unternehmen Meyer Burger steckt in einer tiefen Krise. Rund 600 Mitarbeiter in Deutschland könnten ihre Jobs verlieren.

Nach dem Stopp der Solarmodul-Produktion in den USA haben nun die deutschen Tochtergesellschaften der Meyer Burger Technology die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. Im Rahmen der laufenden Sanierungsverhandlungen sei intensiv um einen Erhalt der Standorte der Meyer Burger (Industries) GmbH und der Meyer Burger (Germany) GmbH gerungen worden, teilte das Schweizer Unternehmen am Samstag mit. "Diese Bemühungen waren bisher nicht erfolgreich und sollen nun im Rahmen der Verfahren gemeinsam mit einem gerichtlich zu bestellenden vorläufigen Insolvenzverwalter fortgesetzt werden."

Die Tochter Meyer Burger (Switzerland) AG mit etwa 60 Mitarbeitenden in Thun solle bestehen bleiben. Auch die Meyer Burger (Americas) Ltd., die alle Mitarbeitenden am Donnerstag entlassen habe, solle als Firma bestehen bleiben.

Rund 600 Stellen in Deutschland bedroht

Den Angaben zufolge sind in der Solarzellenfertigung Meyer Burger Industries in Thalheim (Stadt Bitterfeld-Wolfen) 331 Mitarbeiter beschäftigt. Sie sind seit Mai in Kurzarbeit. Bei Meyer Burger Germany in Hohenstein-Ernstthal arbeiten 289 Personen in Maschinenbau und Technologieentwicklung, die jedoch bereits seit vergangenem Jahr in Kurzarbeit sind.

Im Frühjahr 2024 hatte Meyer Burger bereits ein Werk im sächsischen Freiberg geschlossen.

Vor dem Hintergrund weiterlaufender Finanzierungsgespräche zur Restrukturierung habe Meyer Burger eine Fristverlängerung zur Vorlage der Geschäftszahlen 2024 beantragt, hieß es zudem. Die bisherige Frist laufe zum 31. Mai 2025 ab.