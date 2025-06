Newsblog zur US-Politk Elon Musk greift New York Times scharf an

Elon Musk: Der Techmilliardär ist aus seinem Beraterjob bei US-Präsident Donald Trump ausgeschieden.

US-Verteidigungsminister Hegseth appelliert an die asiatischen Verbündeten. Musk bestreitet, Drogen zu nehmen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

China wirft Hegseth Verunglimpfung vor

China hat den Aufruf von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth an die Verbündeten im Indo-Pazifik zu mehr Ausgaben für die eigene Verteidigung kritisiert. Die Äußerungen seien "verunglimpfend", "bedauerlich" und "darauf ausgerichtet, Spaltung zu säen", teilte das chinesische Außenministerium mit.

"Hegseth ignorierte absichtlich den Aufruf der Länder in der Region zu Frieden und Entwicklung und warb stattdessen mit der Mentalität des Kalten Krieges für eine Blockkonfrontation, verunglimpfte China mit diffamierenden Behauptungen und nannte China fälschlicherweise eine 'Bedrohung'", schrieb das Ministerium auf seiner Website. "Die Vereinigten Staaten haben Offensivwaffen im Südchinesischen Meer stationiert und schüren weiterhin die Spannungen im asiatisch-pazifischen Raum, die die Region in ein Pulverfass verwandeln", hieß es in der Erklärung der Behörde.

Transatlantik-Koordinator hofft auf "persönlichen Draht" bei Merz und Trumps

Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Metin Hakverdi (SPD), erhofft sich von dem ersten persönlichen Gespräch zwischen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und US-Präsident Donald Trump die Grundlage für ein gutes Verhältnis zwischen beiden Staatsmännern. "Wünschenswert wäre es, wenn der Kanzler und der US-Präsident bei diesem ersten Treffen einen guten persönlichen Draht zueinander entwickeln könnten", sagte Hakverdi dem "Tagesspiegel".

Man dürfe aber von dem für Donnerstag angekündigten Termin im Weißen Haus "nicht zu viel erwarten". "Dafür ist der US-Präsident zu unberechenbar." Hakverdi hält es für möglich, dass Merz Trump "im besten Fall" für "eine gemeinsame Friedensinitiative für die Ukraine gewinnen kann".

Musk wehrt sich gegen Drogen-Vorwürfe

Tech-Milliardär Elon Musk hat einen Bericht über angeblichen Drogenkonsum während des Wahlkampfs 2024 mit Nachdruck zurückgewiesen. "Um es klar zu stellen, ich nehme keine Drogen", erklärte Musk am Samstag im Onlinedienst X zu einem Bericht der "New York Times", wobei er das Wort "keine" mit Großbuchstaben hervorhob. Die Zeitung griff Musk scharf an: "Die 'New York Times' hat sich den Arsch abgelogen."

Der Bericht hatte am Freitag in Washington für Wirbel gesorgt. Kurz vor einem gemeinsamen Auftritt von Musk mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus berichtete die Zeitung, der Tesla- und SpaceX-Chef habe während des Wahlkampfs 2024 so viel Ketamin eingenommen, dass er dadurch Blasenprobleme bekommen habe. Unklar war, ob er auch während seiner Tätigkeit als Trumps Berater Drogen nahm.

Musk äußerte sich nun dazu mit den Worten, er habe vor einigen Jahren "verschreibungspflichtiges" Ketamin ausprobiert. Dies sei nichts Neues, dazu habe er sich bereits zuvor bei X geäußert. Zu seiner Ketamin-Einnahme erklärte er: "Es hilft, um aus dunklen mentalen Löchern herauszukommen, aber seitdem habe ich es nicht mehr genommen."

Unbekannte hacken engste Beraterin von Donald Trump

Donald Trump hat gelassen auf Berichte über eine mutmaßliche Hackerattacke gegen seine Stabschefin Susie Wiles reagiert. US-Medien berichten, dass eine unbekannte Person sich Zugang zu Wiles' privatem Mobiltelefon verschafft und sich anschließend in Anrufen und Textnachrichten gegenüber Senatoren, Gouverneuren und Wirtschaftsvertretern als die ranghohe Beraterin des Präsidenten ausgegeben habe. Trump erklärte am Freitagabend auf Nachfrage von Journalisten: "Nein", er sei nicht beunruhigt. Mehr dazu lesen Sie hier.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth lobt Deutschland

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat die asiatischen Verbündeten der Vereinigten Staaten dazu aufgefordert, mehr Geld in die eigene Verteidigung zu stecken. Bei der Shangri-La-Sicherheitskonferenz in Singapur appellierte Hegseth an die Verbündeten, dass sie ihre Verteidigungsfähigkeit "schnell erhöhen" sollten. Er fügte hinzu, dass Abschreckung ihren Preis habe, aber die asiatischen Länder sich an Europa orientieren sollten. Hegseth nannte dabei Deutschland als Vorbild für ein Land, das seine Verteidigungsausgaben deutlich steigern will.

Pentagon-Chef warnt vor Bedrohung aus China

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat vor einer schnell wachsenden Bedrohung durch China im Indopazifik-Raum gewarnt. Die USA beobachteten die "destabilisierenden Aktionen" Pekings ganz genau, betonte er bei einer Rede auf einer Sicherheitskonferenz in Singapur – und sprach von "katastrophalen Konsequenzen" im Falle eines chinesischen Angriffs auf Taiwan.