Doch keine Haushaltsblockade in USA? Demokrat lenkt ein

In den USA lĂ€sst sich ein möglicher Stillstand der RegierungsgeschĂ€fte möglicherweise doch noch in letzter Minute abwenden. Der demokratische MinderheitsfĂŒhrer im Senat, Chuck Schumer, der zuletzt Widerstand seiner Partei gegen einen Haushaltsentwurf der Republikaner angekĂŒndigt hatte, lenkte ein und argumentierte, ein sogenannter Shutdown der Regierung wĂŒrde nur US-PrĂ€sident Donald Trump in die HĂ€nde spielen.

Trump und dessen Vertrauter, der Tech-MilliardĂ€r Elon Musk , wollten einen "Shutdown", um weiteres Chaos zu stiften und von ihrer Agenda abzulenken, schrieb Schumer in einem Gastbeitrag fĂŒr die "New York Times". "Wir sollten ihnen keinen liefern", mahnte der ranghöchste Demokrat im Senat. Ein Stillstand der RegierungsgeschĂ€fte wĂŒrde vor allem Familien im Land schaden. Schumer betonte zugleich, er respektiere, wenn andere Senatoren gegen den Haushaltsentwurf der Republikaner stimmten, um die Partei des PrĂ€sidenten zu einem anderen Kurs zu drĂ€ngen.

Zickzack von Schumer und Uneinigkeit der Demokraten

Die Republikaner haben im 100-köpfigen Senat mit 53 Sitzen zwar eine Mehrheit. Allerdings mĂŒssen in dieser Kongresskammer mindestens 60 Senatoren zustimmen, um den Haushaltsentwurf ĂŒberhaupt zur Abstimmung zu bringen. DafĂŒr sind ein paar Stimmen von Demokraten nötig. Wie viele Senatoren Schumers Argumentation folgen werden und die nötige Mehrheit so zustande kommt, ist noch offen.

Unter den Demokraten in der Kammer ist sehr umstritten, wie die Partei am besten vorgehen sollte. Manche sehen gerade eine Blockade des Haushalts als Mittel des Widerstands gegen Trumps Kurs in der Regierung. Ein "Shutdown" der RegierungsgeschĂ€fte, den am Ende auch die NormalbĂŒrger zu spĂŒren bekĂ€men, ist in der Bevölkerung aber wenig populĂ€r.