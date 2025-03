Selenskyj: Russland zieht Krieg in die Länge

Krieg in der Ukraine

Aktualisiert am 23.03.2025 - 21:15 Uhr

Aktualisiert am 23.03.2025 - 21:15 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Selenskyj zweifelt an Moskaus Friedensbereitschaft. (Archivbild) (Quelle: Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix/AP/dpa/dpa-bilder)

In Riad wird über ein mögliches Kriegsende verhandelt, in der Ukraine tobt unterdessen der Krieg weiter. Kiew bezichtigt Moskau, kein Interesse an einem baldigen Ende der Kämpfe zu haben.