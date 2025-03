Zwei Maschinen der Kunstflugstaffel Patrouille de France sind in Ostfrankreich kollidiert. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Ein Jet stürzte in ein Silo.

Zwei Jets der französischen Kunstflugstaffel Patrouille de France sind bei einer Übung in Ostfrankreich zusammengestoßen. Wie das französische Verteidigungsministerium am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Nachmittag in der Nähe des Luftwaffenstützpunkts Saint-Dizier. Die beiden Maschinen vom Typ Alpha Jet seien im Flug kollidiert. Dabei seien die beiden Piloten und ein Passagier verletzt worden.