Trotz massiver Preissteigerungen hält die Zentralbank an einem Leitzins von 21 Prozent fest. Damit will sie die Inflation senken, die nach offiziellen Angaben aktuell bei 10,1 Prozent liegen soll – mehr als doppelt so hoch wie das angestrebte Ziel von vier Prozent.

Experten: Militär treibt Inflation

Ein vom Föderationsrat eingeleitetes Prüfverfahren soll nun untersuchen, wie sich die Geldpolitik zwischen 2022 und 2024 auf Inflation, Investitionen und Staatsausgaben ausgewirkt hat. Nach Einschätzung der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) nutzt der Kreml die angespannte wirtschaftliche Lage, um Nabiullina als Verantwortliche für die aktuellen Probleme in den Fokus zu rücken.