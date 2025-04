Gericht: Israels Geheimdienstchef bleibt vorerst im Amt

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu begründete die Entlassung von Ronen Bar mit einem "Mangel an Vertrauen" in den Geheimdienstchef. (Archivbild) (Quelle: Koby Gideon/GPO/dpa/dpa-bilder)

Die Richter regten zudem an, dass die israelische Regierung und die Generalstaatsanwaltschaft einen Kompromiss in dem Rechtsstreit erreichen sollen und gab beiden Seiten zunächst bis zum 20. April dafür Zeit. Sollten sie keine Einigung erzielen, wird das Gericht entscheiden.

Netanjahu hatte die Entlassung Bars mit einem "Mangel an Vertrauen" in den Geheimdienstchef begründet. Kritiker werfen Netanjahu jedoch vor, sich in der Frage in einem Interessenkonflikt zu befinden. Bars Entlassung löste Massenproteste aus.