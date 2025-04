Thyssenkrupp Verwaltung in Duisburg: Der Konzern schließt eine Produktionsstätte in Hagen-Hohenlimburg. (Quelle: Fabian Strauch/imago)

Das Federnwerk von Thyssenkrupp in Hagen-Hohenlimburg in NRW wird geschlossen. Hunderte Mitarbeiter verlieren ihren Job.

Der Industriekonzern Thyssenkrupp wird sein Werk für Federn und Stabilisatoren für die Autobranche am Standort in Hagen schließen. Davon betroffen seien rund 300 Arbeitsplätze, die in den kommenden zwei Jahren sozialverträglich abgebaut werden, teilte der Konzern am Mittwoch mit.