Chinas Präsident Xi Jinping: Er räumt in den Reihen der Militärs auf. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/imago)

In China ist nach Medienberichten ein ranghoher General seines Amtes enthoben worden. He Weidong war der Vize-Chef der Militärkommission.

Er war seit Tagen öffentlich nicht zu sehen, bei einer Veranstaltung löste sein Fehlen Spekulationen aus. Jetzt steht offenbar fest: Die Karriere von He Weidong, Chinas zweithöchstem Militär, ist zu Ende. Wie unter anderem die "Financial Times" berichtet, sei der General von Präsident Xi Jinping gefeuert worden. Gegen den Armeegeneral soll es außerdem Ermittlungen geben.

Weidong war auch Mitglied im Politbüro der Kommunistischen Partei Chinas. Unklar ist, ob er diese Rolle beibehält. Aus Peking gibt es noch keine offizielle Stellungnahme. Offenbar ist die Entlassung Weidongs Teil einer Säuberungskampagne des chinesischen Präsidenten, der damit gegen Korruption in den eigenen Reihen vorgehen will. Dafür sprechen auch laut "Financial Times" Berichte, nach denen der General festgenommen worden sei und befragt wird.