Israels Verteidigungsminister: Gaza-Einsatz wird ausgeweitet

Krieg in Nahost

Aktualisiert am 12.04.2025 - 15:14 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Israel erhöht den Druck in Gaza: Rafah sei nun Teil einer Sicherheitszone, so Verteidigungsminister Katz. Den Einwohnern des Gazastreifens bietet er Hilfe beim freiwilligen Verlassen an.