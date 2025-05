Sicherheit in Nahost

Aktualisiert am 06.05.2025 - 18:58 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Zwei Tage lang haben die USA vom Roten Meer aus Stellungen der islamistischen Huthi-Rebellen im Jemen angegriffen, teilweise mit Unterstützung Israels. Am Dienstagabend erklärte US-Präsident Donald Trump , die Rebellen hätten kapituliert.

Die Huthi werden vom Iran unterstützt. Die Rebellen hatten am vergangenen Sonntag den Flughafen Ben Gurion mit einer Rakete angegriffen. Auch Israel hatte deshalb Lufteinsätze im Jemen geflogen.

Der Huthi-nahe TV-Sender Al-Masirah hatte mehrere Angriffe auf den internationalen Flughafen in Sanaa gemeldet. Dabei seien drei Menschen getötet und 38 Personen verletzt worden.

Die Huthi-Miliz kontrollierte im Jemen große Gebiete im Norden des Landes samt der Hauptstadt Sanaa und der Hafenstadt Hudaida. Seitdem Israels Armee die Angriffe im Gazastreifen am 18. März wieder aufgenommen hatte, feuerte auch die Huthi-Miliz zur Unterstützung der der islamistischen Hamas regelmäßig Geschosse Richtung Israel.

Die Huthi geben nun auf. Ihr Unterstützer Iran spielt aber weiter eine entscheidende Rolle in Nahost. Israel geht derzeit an wichtigen Fronten gegen Partner des iranischen Regimes vor: in Gaza gegen die radikalislamische Hamas, im Libanon und im Süden Syriens.