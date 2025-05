Reaktionen auf Merz-Wahl: "Zukunft Europas steht auf dem Spiel"

USA

Gratulationen aus Washington kamen vom Außenministerium. "Wir werden weiterhin mit Deutschland und seiner neuen Regierung zusammenarbeiten, um für die Sicherheit der Vereinigten Staaten und Europas zu sorgen", sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Tammy Bruce, am Dienstag vor Journalisten in Washington.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine

Der ukrainische Präsident äußerte die Hoffnung, "dass Deutschland noch stärker wird und wir noch mehr deutsche Führungsstärke in den europäischen und transatlantischen Beziehungen erleben werden", sagte Selenskyj und fügte hinzu. "Die Zukunft Europas steht auf dem Spiel – und sie wird von unserer Einigkeit abhängen." Selenskyj bedankte sich in der auch auf Deutsch veröffentlichten Erklärung "für die Unterstützung durch Deutschland und seine Bevölkerung" im Krieg gegen Russland . "Ihre helfende Hand hat Abertausenden von Ukrainerinnen und Ukrainern das Leben gerettet."

Mark Rutte, Nato-Generalsekretär

Ursula von der Leyen, EU-Kommissionschefin

Die EU-Kommissionspräsidentin freut sich nach eigenen Angaben auf die "enge Zusammenarbeit" mit ihrem CDU-Parteikollegen. "Wir werden uns gemeinsam für ein starkes und wettbewerbsfähigeres Europa einsetzen", kündigte sie an. EU-Ratspräsident António Costa freute sich "auf unsere Zusammenarbeit an einer ehrgeizigen gemeinsamen europäischen Agenda".

Emmanuel Macron, französischer Staatschef

Der französische Präsident erklärte mit Blick auf Merz' Antrittsbesuch in Paris am Mittwoch, "nun ist es an uns, den deutsch-französischen Motor wieder zu stärken". Er wolle mit Merz "die europäische Agenda für Souveränität, Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit" vorantreiben

Donald Tusk, polnischer Premier

"Herzlichen Glückwunsch!", schrieb Polens Ministerpräsident Donald Tusk und fügte hinzu: "Und wir sehen uns morgen in Warschau, Kanzler." Der Tradition folgend wird Merz nach seinem Antrittsbesuch in Paris am Mittwoch gleich in die polnische Hauptstadt weiterreisen.