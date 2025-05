Aktualisiert am 06.05.2025 - 22:59 Uhr

Indische Sicherheitskräfte in Pahalgam (Archivild): Ein Anschlag in dem beliebten Urlaubsort ist der Auslöser für die neuen Spannungen. (Quelle: Uncredited)

Die indische Armee hat neun Angriffe auf Ziele in Pakistan bestätigt. Auch die pakistanische Armee sprach von Attacken, unter anderem in der Region Muzaffarabad. Über Tote oder Verletzte konnte die pakistanische Seite zunächst keine Angaben machen.

Die pakistanische Zeitung "The Dawn" zitierte einen Sprecher der pakistanischen Armee mit den Worten, sein Land werde "auf diesen Angriff zu einem Zeitpunkt und an einem Ort seiner Wahl reagieren". "Alle Jets unserer Luftwaffe sind in der Luft. Dies ist ein beschämender und feiger Angriff, der aus dem indischen Luftraum heraus durchgeführt wurde", fügte der Sprecher hinzu.