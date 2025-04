Franziskus bekommt bescheidenere Beerdigung

Papst-Leichnam nicht mehr auf Katafalk

Die Änderungen sehen eine Straffung des Protokolls vor. So entfĂ€llt die ÜberfĂŒhrung des Leichnams in den Apostolischen Palast, bevor dieser im Petersdom aufgebahrt wird. Im Petersdom wird der tote Papst dann auch nicht mehr offen auf einem Katafalk, einer hohen Bahre, ausgestellt, sondern in einem einfachen Holzsarg. Eine weitere Neuerung ist es, dass der pĂ€pstliche Bischofsstab als Herrschaftssymbol nicht mehr neben dem Sarg liegt.

Letzte Ruhe außerhalb der Vatikan-Mauern

Wie bisher wird der Leichnam nach Feststellung des Todes in einen Holzsarg gelegt, der innen auch noch einen Zinksarg hat. Es gibt aber keine zusĂ€tzlichen SĂ€rge aus Blei und Eichenholz mehr wie noch bei den Trauerfeierlichkeiten fĂŒr den deutschen Papst Benedikt XVI. , der an Silvester 2022 mit 95 starb. Damit werden insgesamt nur noch zwei statt vier SĂ€rge verwendet.

Bereits zu Lebzeiten sprach Franziskus mehrfach davon, nicht in den vatikanischen Grotten unter dem Petersdom bestattet werden zu wollen. Auf eigenen Wunsch wird er nun in der Basilika Santa Maria Maggiore seine letzte Ruhe finden, einem seiner Lieblingsorte in Rom, nicht weit entfernt vom Hauptbahnhof. Aber auch an diesem Ort werden StaatsgÀste, Pilger und Schaulustige aus aller Welt erwartet.