Spuren des Vietnamkriegs von «Agent Orange» bis «Hanoi Jane»

In Vietnam sind Relikte des Krieges noch allgegenwärtig - so auch Kampfjets der unterlegenen US Air Force. (Quelle: Carola Frentzen/dpa/dpa-bilder)

Vor 50 Jahren endete der Vietnamkrieg - mit einer schmählichen Niederlage für die USA. Was ist von dem grausamen Konflikt geblieben, dem so viele Filme und Lieder gewidmet wurden? Eine Spurensuche.

Der Vietnamkrieg. Den meisten kommen bei dem Wort sofort Szenen aus US-Blockbustern wie "Platoon" oder "Apocalypse Now" in den Sinn. Khakifarbene Militärhubschrauber fliegen zu den Klängen der damaligen Protesthymnen von Joan Baez bis Bob Dylan über dichten Dschungel. Trauma und Todesangst, Wahnsinn und Wut - untermalt vom Soundtrack einer lautstarken Friedensbewegung.

Wenige Ereignisse in der Geschichte haben so heftige Proteste ausgelöst wie die Einmischung der USA in dieses weit entfernte Kriegsinferno. An diesem Mittwoch jährt sich das Ende des blutigen Konfliktes zum 50. Mal. Am 30. April 1975 marschierten nordvietnamesische Truppen in der südvietnamesischen Hauptstadt Saigon ein.