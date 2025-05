Aufwind für Farage: Britisches Zwei-Parteien-System bröckelt

Reform gewinnt mit nur sechs Stimmen Vorsprung

Farage als Totengräber der Tories?

Noch unter Ex-Premier Boris Johnson hatten die Tories bei den Kommunalwahlen 2021 in etwa denselben Bezirken, in denen nun gewählt wurde, einen Kantersieg errungen. Befürchtet wird, dass sie rund die Hälfte ihrer knapp 1.000 Gemeinderatssitze verlieren werden - viele davon an Farages Partei Reform UK. Die Auszählung dauerte am Mittag noch an.