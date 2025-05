"Eine große Nacht"

"Es war eine große Nacht für uns", sagte Farage und erklärte seine Partei kurzerhand zur wichtigsten Oppositionspartei im Land. Schon fragt die "Financial Times" bange: "How far can Reform and its brand of populism go in the UK?" – Wie weit trägt es die Reformpartei mit ihrer Art des Populismus? Farage kündigte schon mal an, er wolle regieren. Der Mann schließt nichts aus.