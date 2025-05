In der ersten Runde der Präsidentenwahl in Rumänien liegt der ultrarechte Kandidat George Simion Prognosen zufolge deutlich in Führung. Laut Nachwahlbefragungen kam er am Sonntag auf 30 bis 36 Prozent der Stimmen. "Wir haben zusammen Geschichte geschrieben, wir nähern uns einem hervorragenden Ergebnis", sagte Simion in einer im Fernsehen verbreiteten Ansprache.