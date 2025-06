Ein Campingwagenausrüster aus Baden-Württemberg hat einen Insolvenzantrag gestellt. Das Unternehmen Herzog Freizeit stellt vor allem Vorzelte für Wohnmobile und Caravans her, bietet aber auch anderes Campingzubehör an. Wie unter anderem die Nachrichtenseite BW24 berichtet, will das Traditionsunternehmen einen Neuanfang versuchen und an einer Sanierung arbeiten.

Herzog wurde 1902 von Friedrich Herzog in Kirchheim am Neckar gegründet; damals stellte man noch Pferdedecken her. Bei der Produktion setzt Herzog auch heute nach eigenen Angaben auf "made in Germany". Doch das allein reichte wohl nicht mehr, die Firma geriet in Schwierigkeiten. Laut BW24 soll nun die Anwaltskanzlei Schultze und Braun helfen, das Unternehmen neu auszurichten. In einer Mitteilung wird das Hauptziel der Sanierung als "Erhalt des Unternehmens und möglichst vieler Arbeitsplätze" beschrieben. Die Belegschaft wurde bereits über die Situation informiert.