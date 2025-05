Präsidentschaftswahlen in Rumänien Er will Gegner "öffentlich häuten" – und könnte Präsident werden

Von afp Aktualisiert am 02.05.2025 - 10:00 Uhr Lesedauer: 2 Min.

George Simion bei einer Demonstration gegen die rumänische Regierung (Archivbild): Die Annullierung der vorangegangenen Wahl bezeichnete er als Putsch. (Quelle: IMAGO/VLAD BEREHOLSCHI/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Er gilt als politischer Hooligan und Verbündeter Russlands. Trotzdem hat George Simion beste Chancen auf das Präsidentenamt in Rumänien.

Mehr als fünf Monate nach der annullierten Präsidentenwahl im November sind die Menschen in Rumänien erneut zur Wahl aufgerufen. Bei der ersten Runde der Präsidentenwahl am Sonntag gilt der ultrarechte Kandidat George Simion als Favorit. Er tritt als Kandidat des rechten Lagers an, nachdem der überraschende Sieger der vergangenen Wahl, der Rechtsradikale Călin Georgescu, von der Wahl ausgeschlossen worden war.

Insgesamt elf Kandidaten treten in der ersten Runde der Wahl an. Bei der Stichwahl in der zweiten Runde zwei Wochen später wird ein knappes Rennen erwartet. Jüngsten Umfragen zufolge haben der Kandidat der proeuropäischen Koalition, Crin Antonescu, und der unabhängige Bürgermeister von Bukarest, Nicușor Dan, die besten Chancen, mit Simion in die Stichwahl einzuziehen.

Simion bezeichnet Annulierung als Putsch

Rumänien steckt seit Monaten in einer politischen Krise. Im November hatte der zuvor weitgehend unbekannte Georgescu überraschend die erste Runde der Präsidentenwahl gewonnen. Das rumänische Verfassungsgericht erklärte den ersten Wahlgang jedoch kurz vor der geplanten Stichwahl Anfang Dezember wegen des Verdachts auf Wahleinmischung Russlands für ungültig.

Eine Beschwerde Georgescus gegen seinen Ausschluss von der Wahl wurde vom Verfassungsgericht abgelehnt. Daraufhin wies die Wahlkommission die ultrarechte Kandidatin Diana Sosoaca ebenfalls ab.

Simion war bei der vergangenen Wahl mit fast 14 Prozent der Stimmen auf Platz vier gelandet. Daraufhin erklärte er seine Unterstützung für Georgescu. Die Annullierung der Wahl bezeichnete Simion als "Putsch" und rief zur "öffentlichen Häutung" der Verantwortlichen auf.

Einreiseverbot in die Ukraine

Die Leiterin der Konrad-Adenauer-Stiftung in Rumänien, Katja Plate, bezeichnete Simion in einem Pressegespräch am Dienstag als politischen "Hooligan". Er komme aus der rechtsgerichteten Fußballszene und sei mehrmals im rumänischen Parlament handgreiflich geworden. Den Vertreter der jüdischen Minderheit Rumäniens habe Simion im Parlamentsgebäude etwa "bedroht und körperlich bedrängt." Ein anderes Mal habe der Ultrarechte "einen Minister, der eine Rede gehalten hat, am Rednerpult gewürgt."

Zudem ist der Vorsitzende der rechtsradikalen Partei AUR Plate zufolge ein "Unionist". Er fordere die Eingliederung der Republik Moldau und von Teilen der Ukraine in Rumänien. Immer wieder werde zudem der Vorwurf laut, dass Simion mit dem Kreml zusammenarbeite. Es gebe in der Ukraine etwa ein Einreiseverbot gegen ihn, "weil man ihm vorgeworfen hat, ein russisches Asset zu sein", also Moskau nahezustehen, sagte Plate.

Wahlsieg könnte Auswirkung für Deutschland und die Nato haben

Zugleich betonte Simion immer wieder seine Nähe zu US-Präsident Donald Trump. Er habe "Beziehungen zu dem US-Außenministerium", erklärte er etwa. Der Ultrarechte trat häufig mit Trump-Kappen mit dem Schriftzug "Make America Great Again" auf und nahm auch an Trumps Amtseinführung im Januar teil.