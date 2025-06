Neue iranische Angriffswelle auf Israel

Israel wartet womöglich nicht auf Trump

Das Telefonat habe in angespannter Atmosphäre stattgefunden. US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag gesagt, er werde binnen zwei Wochen darüber entscheiden, ob sich die USA in den israelisch-iranischen Krieg einmischen. Nach Einschätzung von Beobachtern benötigt Israel bunkerbrechende US-Bomben vom Typ GBU-57, um wichtige Teile des iranischen Atomprogramms zu zerstören, die unterirdisch liegen.

Statt Golf in Mar-a-Lago: Trump trifft seine Sicherheitsberater

Normalerweise verbringt Trump seine Wochenenden auf seinem Anwesen in Mar-a-Lago in Florida oder in Bedminster in New Jersey. Doch aus dem Terminkalender des Präsidenten geht hervor, dass er schon am Samstagnachmittag (Ortszeit) zurück nach Washington kommt – und sich am Abend mit seinem Nationalen Sicherheitsrat trifft. Wenn die Entscheidung für einen Angriff fällt, dann wohl in diesem Gremium.