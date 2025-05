«Wie Drittes Reich»: Moskau wirft EU Kriegsvorbereitung vor

Aktualisiert am 06.05.2025 - 16:15 Uhr

Aktualisiert am 06.05.2025 - 16:15 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die russische Außenamtssprecherin Sacharowa hat die EU in eine Reihe mit Nazi-Deutschland gestellt (Archivbild). (Quelle: ---/AP/dpa/dpa-bilder)

Seit drei Jahren führt Russland Krieg in der Ukraine. Das Außenministerium in Moskau sieht aber die Kriegstreiber allein in Europa - und zieht einen Vergleich mit Nazi-Deutschland.