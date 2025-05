Indien und Pakistan einigen sich auf Waffenruhe

Aktualisiert am 10.05.2025 - 16:15 Uhr

Am Morgen gibt es neue Meldungen von Toten und Verletzten im Konflikt zwischen Indien und Pakistan - doch schon wenige Stunden später dreht sich die Lage komplett. Hält die neue Ruhe?

Nacht mit Angriffen und Gegenattacken

Mit der Einigung gibt es neue Hoffnung, dass sich die beiden rivalisierenden Nachbarn wieder näherkommen. Noch in der Nacht auf Samstag wurden Tote und Verletzte nach Angriffen und Gegenangriffen in der umkämpften Kaschmir-Region beklagt. Beide Länder lieferten sich erneut Feuergefechte entlang ihrer Grenze und überzogen sich gegenseitig mit Angriffen aus der Luft.

Die entscheidende Frage wird in den nächsten Stunden und Tagen sein, ob sich beide Seiten an die Waffenruhe halten. Nach der Einigung teilte der indische Flottillenadmiral Ravi Nair mit, "die Armee, die Luftstreitkräfte und die Marine seien angewiesen worden, sich an diese Vereinbarung zu halten".