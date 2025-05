Dauerhaft in Großbritannien zu leben, wird auch für deutsche Bürgerinnen und Bürger komplizierter. Die britische Regierung kündigt eine Reihe von Änderungen an.

"Das Experiment ist vorbei"

Gipfel mit der EU nächste Woche

Die Reisefreiheiten zwischen der EU und Großbritannien sollen bei einem Gipfeltreffen am 19. Mai in London diskutiert werden. Beide Seiten streben eine Wiederannäherung in mehreren Bereichen an, auch im Handel und militärisch. Vor allem Deutschland drängt auf Visa-Erleichterungen für junge Menschen, um in Großbritannien leben und arbeiten zu können. London hat das bisher abgeblockt und klargestellt, dass es keine Rückkehr zur Vor-Brexit-Zeit geben wird. Erwartet wird aber, dass es hier eine Einigung geben könnte.