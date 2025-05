Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Politiker, Militärs, große Konzerne und Tanker standen schon auf der Sanktionsliste der EU gegen Russland. Seit Dienstag finden sich dort auch zwei Deutsche, die für Russland Propaganda machen.

Alina Lipp lebt schon seit 2021 nicht mehr in Deutschland. Aus Russland zurückkehren will die 31-Jährige allenfalls "auf einem Panzer" sitzend, schrieb sie am Dienstag auf X. Die martialische Ankündigung kommt von einer Frau, die seit Jahren prorussische Propaganda und regelmäßig Desinformation verbreitet. Sie zeigt zum einen, dass Lipp offenbar mit Deutschland abgeschlossen hat. Zum anderen ist es die Reaktion auf eine Entscheidung, wie sie in der EU noch nie getroffen wurde.

Die EU hat am Dienstag zum ersten Mal deutsche Staatsbürger mit Russland-Sanktionen belegt. In der Liste des aktuellen Pakets, das beim Treffen der Verteidigungsminister in Brüssel angenommen wurde, stehen der Name von Lipp und der von Thomas Röper, der mit ihr eng verbunden ist und sie "Schatzi" nennt. Beide haben die deutsche Staatsbürgerschaft, leben aber inzwischen in Russland. Damit stellt sich die Frage: Haben die Sanktionen Folgen für die beiden?

Sie haben sich darüber schon Gedanken gemacht – weil es im Vorfeld Hinweise auf diese Maßnahme gab: Das Portal "Correctiv" hatte exklusiv berichtet, dass die beiden in einem Entwurf für das Paket genannt werden. Lipp kommentiert in einem Video, eingefrorene Gelder in der EU seien für sie kein Problem. Röper erklärt in dem gleichen Video: "Vermögen haben wir da nicht."

Beide leben seit Jahren in Russland

Der aus Bremen stammende Röper (53) lebt seit gut 20 Jahren in Russland, veröffentlichte Bücher mit Putin-Reden oder verschwörungsideologische Werke etwa über die "wahren Ziele und Hintermänner hinter Corona". An diesem Punkt könnten ihn die Sanktionen dann doch treffen. "Mein Verlag, der Kopp-Verlag, kann mir vielleicht von Dienstag an kein Geld mehr schicken." Auch Spender seines Blogs müsse er vielleicht auffordern, ihn nicht mehr zu unterstützen. "Umgehung der Sanktionen könnte eine Straftat sein."

Lipp war vor vier Jahren ihrem russischen Vater zunächst auf die Krim hinterhergezogen, führte dort dann den deutschen Zweig eines Vereins "Freunde der Krim" und hatte einen YouTube-Kanal zur Krim. Im November 2021 zog sie nach Donezk im besetzten Teil der Ukraine. Dort hielt sie sich auch auf, als die russische Armee im Februar 2022 die Ukraine überfiel.

Ihre Reaktionen auf den Angriff machten damals schon sehr klar, wie stark sie für Russland Partei ergreift: "Die Denazifikation hat begonnen", schrieb Lipp in ihrem Telegram-Kanal. Die russische Armee befreie die betroffenen Regionen von einem "Genozid" in der Ukraine: Es war die Sicht des Kreml, die sie fortan verbreitete.

Vier Verfahren gegen Lipp vorläufig eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Göttingen leitete bald Ermittlungen wegen Belohnung oder Billigung von Straftaten ein. Wegen dieses Vorwurfs sind noch zwei Verfahren gegen Lipp anhängig. Ein weiteres gibt es wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und eins wegen verbotener Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen, weil sie einen Gerichtsbeschluss veröffentlicht hatte. Die Verfahren sind vorläufig eingestellt – weil Lipp für die deutschen Behörden unerreichbar ist.