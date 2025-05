Modi: Einsätze gegen Terrorismus in Pakistan nur ausgesetzt

Truppenreduzierung?

Hochrangige Militärvertreter beider Länder hätten am Montag über die Umsetzung der zwei Tage zuvor vereinbarten Waffenruhe diskutiert, berichtete der staatliche indische Sender All India Radio. Sie hätten sich unter anderem darauf verständigt, auch eine Reduzierung der Truppen in den Grenzregionen in Erwägung zu ziehen. Weitere Details dazu waren zunächst nicht bekannt.