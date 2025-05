Starbucks ist die größte Kaffeehauskette der Welt – und längst zur Ikone geworden. Doch das US-amerikanische Unternehmen, das 1971 in Seattle im Bundesstaat Washington gegründet wurde, steht auch immer wieder in der Kritik.

Mitarbeiter berichten immer wieder von hohem Arbeitsdruck, unregelmäßigen Arbeitszeiten und geringer Arbeitsplatzsicherheit, vor allem in den USA. Dort sind nun mehr als 1.000 Mitarbeiter von 75 Filialen in den USA und Kanada in den Streik getreten. Das teilte die Gewerkschaft, die die Beschäftigten vertritt, am Mittwoch mit.