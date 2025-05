Aktualisiert am 28.05.2025 - 21:29 Uhr

Die neue schwarz-rote Koalition will im Eiltempo Entlastungen für Unternehmen beschließen und zügig auch weitere zentrale Reformprojekte auf den Weg bringen, einige schon bis zum Sommer. "Es geht jetzt Schlag auf Schlag", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach der ersten Sitzung des Koalitionsausschusses in Berlin . Dort verständigten sich die Spitzen von CDU , SPD und CSU auf ein "Sofortprogramm" mit mehreren Dutzend Punkten. Bis zu den Sommerferien sollten erste Entscheidungen getroffen werden, sagte Merz.

Investitionsoffensive

Dazu zählt die Koalition unter anderem das Errichtungsgesetz für das aus neuen Schulden finanzierte 500-Milliarden-Euro schwere Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität . Dies soll nach früheren Angaben aus dem Finanzministerium am 25. Juni gemeinsam mit dem Etatentwurf für 2025 im Kabinett auf den Weg gebracht werden.

Auch das Gesetz zum 100-Milliarden-Anteil der Länder soll dann kommen, ebenso der Investitions-Booster mit Abschreibungen von jeweils 30 Prozent für die Jahre 2025, 2026 und 2027 auf Ausrüstungsinvestitionen. Zudem soll die Senkung der Unternehmenssteuer ab 2028 in fünf Schritten um je einen Prozentpunkt beschlossen werden. "Das geht alles in einem Gesetz", sagte Merz.

Vereinfachung und Beschleunigung

"Investieren in Deutschland muss einfacher, schneller und unbürokratischer werden", heißt es in dem Papier. "Bis zum Sommer bringen wir dafür grundsätzliche Überarbeitungen von Planungs-, Bau-, Umwelt-, Vergabe- und des Verfahrensrechts auf den Weg." So sollen Genehmigungsverfahren etwa für Wasserstoffinfrastruktur und Windräder beschleunigt werden.