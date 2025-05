Hamas stimmt US-Waffenruheplan in Teilen zu

Krieg in Gaza

Aktualisiert am 31.05.2025 - 18:22 Uhr

Aktualisiert am 31.05.2025 - 18:22 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Im Gaza-Krieg stimmt die Hamas dem Waffenruhe-Plan eines US-Vermittlers in einem wichtigen Punkt zu. (Quelle: Jehad Alshrafi/AP/dpa/dpa-bilder)

Unter dem Eindruck der Kriegsverluste und des Leids der Bevölkerung in Gaza zeigen die Islamisten Flexibilität. Eine Waffenruhe scheint in Reichweite.

Die islamistische Hamas im Gazastreifen hat dem Waffenruheplan des US-Vermittlers Steve Witkoff in einem zentralen Punkt zugestimmt. Wie die Organisation in ihrem Telegram-Kanal mitteilte, enthält ihre Antwort an die USA ein Bekenntnis zur teilweisen Freilassung von israelischen Geiseln im Gegenzug für die Freilassung palästinensischer Gefangener durch Israel.