In Polen hatte man unter der Regierung von Donald Tusk auf eine liberale Wende gehofft. Doch dass Tusks Kandidat bei der Präsidentschaftswahl gescheitert ist, könnte bedeuten, dass es sich nur um einen Zwischenstopp gehandelt hat.

Was war das doch für ein Aufatmen unter den liberalen Kräften Europas, als Donald Tusk im Dezember 2023 erneut zum Ministerpräsidenten von Polen gewählt worden war. Der überzeugte Europäer und ehemalige EU-Ratspräsident hatte mit seiner liberalkonservativen Bürgerplattform die rechtsnationalistische PiS nach acht Jahren aus der Regierung vertrieben.

Sein Sieg gab all denen Hoffnung, die daran glauben, dass man autoritäre Kräfte auch wieder von den Schalthebeln der Macht vertreiben kann. Dass sie in Regierungsverantwortung nicht das umsetzen können, was sie versprochen haben – und dass ihre Wähler irgendwann begreifen, dass eine freie und offene Gesellschaft besser ist als eine, die diese Werte beschädigt und sich von seinen Partnerländern abschottet.