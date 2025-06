An der Kasse auf- oder abrunden

Die Idee ist nicht neu. In einigen europäischen Ländern wie Finnland , Niederlande und Italien wurden Ein- und Zwei-Cent-Münzen bereits abgeschafft. Dort werden sie nicht mehr hergestellt und bei Barzahlungen wird auf die nächsten runden Beträge auf- oder abgerundet. Doch auch in diesen Ländern behalten die Kupfermünzen ihren Status als gesetzliches Zahlungsmittel. Das heißt, Geschäfte und Händler müssen sie trotzdem als Barzahlung akzeptieren.

Mehrheit will Kleingeld abschaffen

Psychologische Preistricks hinterfragt

In Ländern, in denen die Ein- und Zwei-Cent-Münzen schon seit Jahren nicht mehr im Umlauf sind, sind die Preise geblieben – gerundet wird nur beim Barzahlen an der Kasse. Theoretisch könnten Händler versuchen, ihre Preise so zu gestalten, dass der Endbetrag bei Barzahlung möglichst oft zu ihren Gunsten aufgerundet wird. Das würde bei Barzahlung jeweils ein paar Cent zusätzlich einbringen, ohne dass es der Kundschaft groß auffällt.