«Kriegsbereitschaft»: Großbritannien investiert Milliarden

Aktualisiert am 02.06.2025 - 13:07 Uhr

Aktualisiert am 02.06.2025 - 13:07 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der britische Premier will sein Land kriegsbereit machen. (Quelle: Andy Buchanan/POOL AFP/AP/dpa/dpa-bilder)

Angesichts wachsender Bedrohungen will auch die britische Regierung ihr Land kriegstüchtig machen. Dafür kündigt Premierminister Starmer massive Investitionen in die Verteidigung an.