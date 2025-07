Eigentlich will Präsident Donald Trump keine Einwanderer mehr in diese USA lassen. Doch jetzt macht er sich überraschend stark für Tausende gestrandeter Afghanen.

US-Präsident Donald Trump plant, Afghanen aufzunehmen, die vor der Machtübernahme der Taliban im August 2021 für die Amerikaner gearbeitet hatten und seit Jahren in den Vereinigten Arabischen Emiraten festsitzen. "Ich werde versuchen, sie zu retten, und zwar ab sofort", schrieb Trump am Sonntag in seinem sozialen Netzwerk Truth Social .

Er verwies dabei auf einen Beitrag der Nachrichtenwebseite "Just the News", wonach die Emirate die Übergabe einiger afghanischer Flüchtlinge an die radikal-islamischen Taliban vorbereiten. Trump weicht damit von seinem Kurs ab, keine Migranten mehr in die USA aufzunehmen.