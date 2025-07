US-Präsident unter Druck Trump hielt sie für 16: Zeugin berichtet von Treffen bei Epstein

Von t-online 21.07.2025 - 15:10 Uhr Lesedauer: 4 Min.

US-Präsident Donald Trump: Die Zweifel an seinen Unschuldsbeteuerungen wachsen. (Quelle: Matt Rourke/AP)

Opfer von Jeffrey Epstein haben sich schon früh an die Polizei gewandt. Doch erst jetzt werden ihre Geschichten bekannt – und belasten auch US-Präsident Donald Trump.

Für Donald Trump gibt es in der Affäre um den Sexualstraftäter und seinen früheren Freund Jeffrey Epstein keine Atempause. Beweise für ein Fehlverhalten des US-Präsidenten gibt es bislang zwar nicht; doch die US-Medien kennen in diesen Tagen kaum ein anderes Thema – und fördern immer neue Details aus der gemeinsamen Vergangenheit von Trump und Epstein zutage.

So erklärte nun die damals Mitte Zwanzigjährige Maria Farmer der "New York Times", dass sie der New Yorker Polizei und anschließend dem FBI schon 1996 von einem sexuellen Übergriff durch Jeffrey Epstein und dessen Partnerin Ghislaine Maxwell berichtete. Sie habe dabei auch Bedenken wegen prominenter Bekannter Epsteins geäußert, insbesondere über dessen Nähe zu Donald Trump. 2006 habe Farmer den späteren US-Präsidenten erneut gegenüber dem FBI im Zusammenhang mit Epstein erwähnt.

"Nein, nein, die ist nicht wegen dir hier"

Beweise für ein strafbares Verhalten Trumps habe sie zwar nicht, so Farmer. Ihre Aussagen stützten sich aber auf Beobachtungen aus Epsteins Umfeld, in dem sich auffällig viele junge Frauen und einflussreiche Männer begegnet seien. Insbesondere erinnert sie sich an einen Vorfall im Jahr 1995 in Epsteins Büro in Manhattan. Als junge Künstlerin habe sie damals für Epstein gearbeitet und ihm beim Aufbau einer Kunstsammlung geholfen.

Eines späten Abends habe Epstein sie in sein New Yorker Büro gerufen. Sie sei nur in Sportkleidung dorthin, berichtet Maria Farmer. Dann sei Trump in das Büro gekommen, habe sie von oben bis unten gemustert und sei ihr nicht von der Seite gewichen, schildert Farmer die Begegnung. Sie habe sich unwohl und eingeschüchtert gefühlt. Dann sei Epstein in das Büro gekommen und habe zu Trump gesagt: "Nein, nein, die ist nicht wegen dir hier." Die beiden Männer hätten den Raum verlassen und Farmer habe Trump sagen hören, er dachte, sie sei 16 Jahre alt.

Weißes Haus weist Darstellung zurück

Das Weiße Haus wies Farmers Darstellung zurück. Kommunikationsdirektor Steven Cheung erklärte: "Der Präsident war nie in seinem (Epsteins) Büro." Trump habe die Freundschaft zu Epstein zudem früh beendet: "Tatsache ist, dass der Präsident ihn aus seinem Golfclub rausgeworfen hat, weil er ein Widerling war", so Cheung. Ob die Strafverfolgungsbehörden Farmers Hinweise auf Trump damals weiterverfolgten, ist unklar.

Die FBI-Aufzeichnungen zu Farmers Aussagen von 2006 enthalten laut "New York Times" keine Erwähnung Trumps, viele Passagen seien allerdings geschwärzt. Farmer äußerte die Vermutung, dass ihre Hinweise nicht vollständig dokumentiert oder untersucht worden sein könnten. Das FBI reagierte nicht auf eine Anfrage der Zeitung. Anlass für Farmers Aussagen gegenüber Polizei und FBI 1996 war ein sexueller Übergriff durch Epstein und Maxwell in einem Anwesen im Bundesstaat Ohio.

