In dem Clip ist zu sehen, wie Obama in Handschellen abgeführt wird. Es folgen Bilder von ihm im Gefängnis. Unterlegt ist das Video mit dem Lied "YMCA", das häufig bei Trump-Kundgebungen gespielt wird. In der Bildunterschrift heißt es: "No one is above the law" (deutsch: "Niemand steht über dem Recht"), ein Satz, den demokratische Politiker in der Vergangenheit wiederholt mit Bezug auf Donald Trump verwendet haben. Das Video enthält außerdem Anspielungen auf bei Rechten beliebte Internet-Symbole wie die Figur "Pepe the Frog".