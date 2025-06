Keine iranische Atomwaffe: Trump sieht Putin an seiner Seite

Trump hat mit Putin über das umstrittene iranische Atomprogramm gesprochen - und bringt dessen Einmischung in die Gespräche darüber ins Spiel. (Illustration) (Quelle: Pavel Bednyakov/AP/Pool via AP/dpa/dpa-bilder)

US-Präsident Donald Trump sieht Kremlchef Wladimir Putin in den Verhandlungen über das umstrittene iranische Atomprogramm in einer entscheidenden Frage an seiner Seite. "Ich habe Präsident Putin gesagt, dass der Iran keine Atomwaffen haben darf, und ich glaube, dass wir uns in diesem Punkt einig waren", teilte Trump nach einem mehr als einstündigen Telefonat mit Putin auf der Online-Plattform Truth Social mit.