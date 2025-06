Das stellt Deutschland wiederum vor Probleme. Wadephul hatte in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" gesagt, dass Deutschland Waffenlieferungen an Israel auf den Prüfstand stellen soll. Plötzlich stand der Außenminister innenpolitisch in der Schusslinie, obwohl er eigentlich lediglich den Kurs vertreten hat, den Bundeskanzler Friedrich Merz vorgab. Dieser war vergangene Woche von der bisherigen Linie der Bundesregierung abgewichen und hatte Israel vorgeworfen, das humanitäre Völkerrecht zu verletzen. "Die Zivilbevölkerung derart in Mitleidenschaft zu nehmen, wie das in den letzten Tagen immer mehr der Fall gewesen ist, lässt sich nicht mehr mit einem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen", so der Kanzler.