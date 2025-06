Trump verlässt G7-Gipfel vorzeitig wegen Nahost-Krise

Aktualisiert am 17.06.2025 - 02:38 Uhr

17.06.2025

Reist vorzeitig vom Gipfel in Kanada ab: US-Präsident Trump. (Quelle: Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa/dpa-bilder)

US-Präsident Donald Trump verlässt den G7-Gipfel in Kanada vorzeitig wegen des Krieges zwischen Israel und dem Iran. "Präsident Trump wird heute Abend nach Washington zurückkehren, um sich um viele wichtige Angelegenheiten zu kümmern", teilte seine Sprecherin Karoline Leavitt am Montagabend (Ortszeit) mit. Sie nannte die Lage in Nahost als Grund.