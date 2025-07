Kunststoff in verschiedenen Farben (Symbolbild): Mit Perlon musste ein deutscher Hersteller jetzt Insolvenz anmelden. (Quelle: Mehaniq via imago-images.de/imago)

Der Kunstfaser-Hersteller Perlon aus Baden-Württemberg steht vor dem Aus: Wie "pleiteticker.info" schreibt, hat die Perlon-Gruppe für ihre sieben Tochterfirmen Insolvenz beantragt. Insgesamt sollen davon in Deutschland etwa 490 Mitarbeiter betroffen sein.

Neben steigenden Personalkosten und den höheren Ausgaben für Energie sei ein Einbruch bei dem Geschäft mit den Papiermaschinenbespannungen Ursache für die finanzielle Schieflage. In den vergangenen drei Jahren ist die Nachfrage in dem Segment wie "unternehmeredition.de" schreibt, 40 Prozent zurückgegangen. Auch Investitionen von der Serafin-Unternehemnsgurppe, dem Gesellschafter von Perlon, hätten diesen Trend nicht stoppen können.

Fabriken auch in Indien, China und den USA

Die Insolvenz soll in Eigenverwaltung erfolgen – der operative Geschäftsbetrieb läuft so normal weiter. Die Geschäftsführung der Perlon-Grupe gibt sich optimistisch. Matthias Peter, der Co-CEO der Firma, erklärte laut "unternehmeredition.de" etwa: "Die gerichtlichen Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung geben uns den notwendigen Rahmen, um die Perlon-Gruppe grundlegend neu aufzustellen und langfristig wirtschaftlich erfolgreich zu machen"