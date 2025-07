Kremlsprecher Peskow bestätigt direkt Gespräche mit Ukraine

Aktualisiert am 23.07.2025 - 13:15 Uhr

Lesedauer: 2 Min.

Zum dritten Mal sollen Vertreter der Russlands und der angegriffenen Ukraine in Istanbul zu Gesprächen zusammenkommen. (Archivbild) (Quelle: Handout/Türkisches Außenministerium/dpa/dpa-bilder)

Die Erwartungen an die Verhandlungen zwischen russischen und ukrainischen Vertretern in Istanbul sind gering. Erst wenige Stunden vor Beginn bestätigt der Kreml, dass sie überhaupt stattfinden.

Kremlsprecher Dmitri Peskow hat die Teilnahme Russlands an direkten Verhandlungen mit Vertretern der Ukraine in Istanbul bestätigt. "Unsere Delegation ist tatsächlich nach Istanbul aufgebrochen und tatsächlich sind am Abend Verhandlungen geplant", sagte Peskow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Die Gespräche sollen um 18.00 Uhr MESZ im Hotel Ciragan-Palast beginnen, hieß es aus Quellen im türkischen Außenminister.