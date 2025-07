Paris hält sich bedeckt

"Aber wir sind hier noch nicht bei einem Ergebnis, das mich abschließend zufriedenstellt", so Merz weiter. Die Regierung in Paris wiederum hält sich zu ihrer Position nach außen bedeckt – und scheint die Kommunikation in der Frage Dassault-Chef Trappier zu überlassen.

Zugespitzt hat sich der Streit zuletzt vor allem wegen Donald Trump. Seit ihrem Antritt im Januar macht die US-Regierung immer wieder deutlich, dass ihr an der Verteidigung Europas nicht viel liegt. Gleichzeitig waren westliche Militärs und Geheimdienste immer eindringlicher vor der Gefahr eines baldigen russischen Angriffs auf Nato-Territorium. Bis 2030 müsse Deutschland verteidigungsfähig werden, so das Mantra von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Im Zuge der Rüstungsdebatte sind nun auch die ungeklärten Konflikte bei FCAS wieder stärker in den Blick geraten.

GCAP macht FCAS Konkurrenz

Hinzukommt, dass FCAS bald in eine neue Projektphase eintritt. Derzeit läuft die Phase 1B, in der die Technologie für den sogenannten Demonstrator entwickelt wird. Ein Demonstrator ist eine Art Machbarkeitsstudie, aber noch kein vorführbarer Prototyp. In der 2026 beginnenden Phase 2 soll bis 2029 zunächst ein flugfähiges Modell entwickelt werden, das der Vorstufe eines Prototyps entspricht. Dassault-Chef Trappier dürfte also deshalb Druck machen, um vor dem Eintritt in die konkretere Phase 2 klare Verhältnisse bei FCAS zu schaffen.

Klar ist, dass sowohl Macron als auch Merz ein Interesse an einer schnellen Beilegung des Streits haben, denn: Die Konkurrenz schläft nicht. So wollen Großbritannien, Italien und Japan nun ihrerseits unter dem Namen GCAP (Global Combat Air Programme) oder Tempest einen neuen Tarnkappen-Bomber entwickeln.